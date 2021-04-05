 مهندس ديكور موكب المومياوات: كل شيء خرج كما تصورنا بل أفضل - بوابة الشروق
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مهندس ديكور موكب المومياوات: كل شيء خرج كما تصورنا بل أفضل

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 1:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 1:39 ص

أعرب محمود هشام، مهندس ديكور احتفالية موكب المومياوات الملكية، عن سعادته البالغة بصدى الحدث على مستوى مصر والعالم، قائلًا: «استطعنا الخروج بصورة مشرفة ومبهرة للعالم أجمع».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، أن عدد فريق الديكور يبلغ حوالي 13 فردًا في جميع أماكن الحدث، متابعًا: «كنا نركز على التفاصيل منذ اليوم الأول، باعتبارنا نقدم حدثا يشاهده العالم كله».

وأكد مهندس ديكور احتفالية موكب المومياوات الملكية، أن كل شيء في الاحتفالية خرج بالطريقة التي كانوا يتصورونها، بل أفضل، مشيدًا بجهود الفريق ككل.

ونُقلت، مساء أمس السبت، 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في موكب مهيب شاهده العالم أجمع عبر شاشات التليفزيون، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.

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