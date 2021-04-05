إصابة صياد بطعنة نافذة على يد شقيقه لخلافات عائلية بينهما بالدقهلية

أصيب عامل بطعنة نافذة في البطن، على يد شقيقة "مريض نفسي" بسبب الخلافات العائلية بينهما، بقرية الشبول مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة
لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو "محمد .س. ز. ر. ال" ۲۹ سنة عامل بمطعم ومقيم قرية الشبول، دائرة مركز المنزلة، مصابا بجرح نافذ أسفل البطن وآخر قطعی بالشفة السفلية (ادعاء تعدي - ولا يمكن استجوابة) .
وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص وسؤال والده، ٥٥ سنة، صياد ومقيم بذات القرية اتهم نجله شقيق المصاب المدعو "إسلام " ۲۳ سنة (مريض نفسي) ، ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بالضرب بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته، إثر قيام المصاب بمضايقته لوجود خلافات عائلية بينهما.
وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته ااعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.
تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٥٩ / ۲۰۲۱ جنح مركز المنزلة، وجار ااستكمال الفحص و العرض على النيابة العامة.