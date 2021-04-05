إصابة صياد بطعنة نافذة على يد شقيقه لخلافات عائلية بينهما بالدقهلية

أصيب عامل بطعنة نافذة في البطن، على يد شقيقة "مريض نفسي" بسبب الخلافات العائلية بينهما، بقرية الشبول مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.



وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة

لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو "محمد .س. ز. ر. ال" ۲۹ سنة عامل بمطعم ومقيم قرية الشبول، دائرة مركز المنزلة، مصابا بجرح نافذ أسفل البطن وآخر قطعی بالشفة السفلية (ادعاء تعدي - ولا يمكن استجوابة) .



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص وسؤال والده، ٥٥ سنة، صياد ومقيم بذات القرية اتهم نجله شقيق المصاب المدعو "إسلام " ۲۳ سنة (مريض نفسي) ، ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بالضرب بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته، إثر قيام المصاب بمضايقته لوجود خلافات عائلية بينهما.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته ااعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.



تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٥٩ / ۲۰۲۱ جنح مركز المنزلة، وجار ااستكمال الفحص و العرض على النيابة العامة.