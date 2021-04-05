المقاصة: مروان حمدي سيتفوق على مصطفى محمد في الزمالك

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قال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، إن مروان حمدي مهاجم الفريق السابق المنتقل لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قد يكون أفضل من مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض المعار لصفوف جالاتا سراي التركي.

وأضاف سليم خلال خلال تصريحات تليفزيونية: «مروان حمدي يمتلك إمكانيات كبيرة ويجيد اللعب بضربات الرأس بشكل مميز مثل مصطفى محمد، ولكن الزمالك مطالب بمنحه الفرصة في المباريات بشكل منتظم».

وواصل المدير التنفيذي لنادي المقاصة تصريحاته قائلا: «مروان حمدي إذا حصل على فرصة المشاركة بشكل مستمر في مباريات الزمالك سيكون أفضل من مصطفى محمد».