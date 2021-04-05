المجر تفرض قيودا بشأن نشر تقارير تتعلق بحملة التطعيم ضد كورونا

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تفرض المجر قيودًا على نشر تقارير بشأن حملة التطعيم الجارية ضد فيروس كورونا، وفقًا لمذكرة داخلية نُشرت يوم الأحد.

ويُسمح فقط لشركة "إم تي في إيه" الإعلامية القابضة التي تديرها الدولة بالتصوير والتقاط الصور في المستشفيات وعيادات الأطباء التي يجري فيها التطعيم، وفقًا لتعميم داخلي بالمستشفيات تم الكشف عنه عبر فيسبوك .

ونشرت كريشتينا باراني، عمدة منطقة مستقلة وسياسية معارضة في بودابست، التفاصيل عبر فيسبوك.

وفي هذا الصدد، يقول المسؤولون إن السماح بتواصل مفتوح وزائد مع وسائل الإعلام من شأنه أن يعرقل التطعيمات. لكن سيُسمح للشركة الإعلامية القابضة بتوفير الصور ومقاطع الفيديو للصحفيين الآخرين مجانا.

وخاض صحفي في مدينة ناجيكانيزسا جنوب غرب المجر تجربة هذا القيد بشكل مباشر يوم الأحد. وأراد تصوير نفسه أثناء تلقيه التطعيم.

وذكرت بوابة "إندكس.هو" الإخبارية الموالية للحكومة أنه تم منعه من القيام بذلك ، بسبب القواعد الجديدة.

وتعرضت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليمينية لانتقادات دولية بسبب سياستها الإعلامية التقييدية المتزايدة.