ألمانيا: تطعيم 20% من المواطنين بلقاح كورونا بنهاية أبريل

توقع وزير الصحة الألماني ينس شبان، بأن يكون 20% من الألمان قد حصلوا على جرعة لقاح واحدة على الأقل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية أبريل الجاري.

وقال شبان، خلال زيارته أحد مراكز التطعيم في برلين اليوم الاثنين، إنه تم تطعيم حوالي 10% فقط من الألمان ضد فيروس كورونا المستجد نظرًا لنقص إمدادات اللقاحات، مؤكدا القدرة الآن على تحقيق نسبة العشرة بالمائة التالية في غضون شهر.

وأكد شبان، بحسب ما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن برنامج التطعيم الألماني سيكون أسرع الآن، حيث أن عيادات الأطباء ستلعب دورا متزايدا في عملية التطعيم، محذرا في الوقت نفسه من أن التطعيم لا يمنع الموجة الثالثة ولذلك فيجب توخي الحذر.

وأضاف أن معدل إشغال وحدات العناية المركزة تجاوز 4 آلاف خلال عطلة عيد الفصح، وبلغت نسبة المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي 55%.

وكان معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية قد سجل اليوم 8 آلاف و497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال آخر 24 ساعة، و50 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي الإصابات مليونين و893 ألفا و883 إصابة بينما بلغت حصيلة وفيات الفيروس أكثر من 77 ألف حالة وفاة.