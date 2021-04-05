سكاي نيوز: انتهاء اجتماع وزاري سد النهضة في الكونغو دون تقدم

- الوزراء سيجتمعون مجددا بعد تشاور الوفد الإثيوبي

انتهى الاجتماع الوزاري المغلق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة دون تقدم، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.

‏وأوضح موفد القناة، أن وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا سيجتمعون مجددًا بعد تشاور يجريه الوفد الإثيوبي.

وقال مراسل القناة، إن الجميع في كينشاسا في انتظار البيان الختامي لجولة المفاوضات التي انتهت اليوم، والذي ستتلوه وزيرة خارجية الكونغو، مضيفًا أن مفوض السياسة والسلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، صرح بأنه لا جديد في هذه المفاوضات.