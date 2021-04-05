فلسطين: وجهنا رسائل للأطراف الدولية لطلب التدخل لدى إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، عن توجيه رسائل رسمية إلى الأطراف الدولية لطلب التدخل لدى إسرائيل من أجل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس.

وقال اشتية، لدى ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، إن الرسائل تم توجيهها إلى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية.

وأوضح أنه تم الطلب من تلك الجهات بـ"التدخل لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح للفلسطينيين في مدينة القدس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية".

واعتبر أن "إصرار جميع القوى (الفلسطينية) على إجراء الانتخابات في القدس سيوفر ضغطاً دولياً على إسرائيل لإجبارها على القبول بمشاركة الفلسطينيين في المدينة بالانتخابات، كما شاركوا في الانتخابات السابقة".

من جهة أخرى، رحب اشتية بترشح 36 قائمة للانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل، وذلك في أول انتخابات برلمانية فلسطينية منذ عام 2006.

واعتبر أن ذلك "يدل على حالة من التعددية والتعطش لممارسة العملية الانتخابية في ظل أجواء الحرية والديمقراطية التي تشكل البيئة الحاضنة لتلك العملية".

وتعهد اشتية بأن الحكومة "ستوفر كل ما من شأنه أن يسهل مشاركة القوائم في العملية الانتخابية في أجواء من الحرية والشفافية والديمقراطية وصولا إلى العرس الديمقراطي".

وأكد أن الانتخابات ستكون "يوما مهما في الرزنامة الوطنية تكتسب به القضية الفلسطينية مناعة جديدة، تمكننا من مواجهة التحديات الخارجية وتجاوز تبعات الانقسام الداخلي عبر الشراكة تحت قبة البرلمان".