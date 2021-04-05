ريان إير: قد نطلب من الركاب ارتداء الكمامات على متن الطائرات خلال 2022 أيضا

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "ريان إير" الأيرلندية للطيران منخفض التكلفة، أنه قد يتم الطلب من الركاب ارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية خلال العام المقبل أيضا.

وقال الرئيس التنفيذي مايكل أوليري: "أتصور أنه في هذه المرحلة، نخطط لمواصلة الارتداء الإلزامي للكمامات على متن رحلاتنا خلال برنامج جدول رحلات الصيف الجاري وجدول الشتاء المقبل"، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامات على متن الطائرات قد يستمر إلزاميا في النصف الأول من 2022.

وتتعهد شركة "ريان إير"، وهي الأكبر في أوروبا من حيث حجم الركاب، بالعودة إلى جدول صيفي شبه طبيعي العام الجاري بتسيير 2300 رحلة جوية أسبوعيا من بريطانيا إلى أوروبا.

وقالت "ريان إير" مؤخرا، إنها ستسير الرحلات الجوية عبر 480 مسارا، وستدشن 26 مسارا جديدا بينها من لندن إلى الجزيرتين اليونانيتين سانتوريني وزاكنثوس الصيف الجاري.

ويعني الجدول أن "ريان إير" ستعمل بنحو 80% من طاقتها المعتادة.