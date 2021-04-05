سيد عبد الحفيظ وعبد الله رجب يدعمان مركز الأورام بالفيوم

حرص أبناء الفيوم الكابتن سيد عبد الحفيظ كابتن الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق ومدير الكرة بالأهلي، والكابتن عبد الله رجب كابتن المصري وإنبي والمنتخب الوطني الأسبق، على دعم مركز أورام الفيوم، في زيارة لهما اليوم لمركز الأورام، حيث تفقدا العيادات الخارجية للمركز، ووحدة العلاج الكيماوي، ووحدة العلاج الإشعاعي، وجهاز الأشعة المقطعية، ووحدة الماموجرام، ووحدة التردد الحراري.

وأشاد سيد عبد الحفيظ، بالمجهود المبذول من مجلس إدارة مركز أورام الفيوم برئاسة الدكتور صلاح أبو طالب، في إنشاء هذا الصرح الطبي الكبير، وناشد أبناء الفيوم من رياضيين وإعلاميين وفنانين ورجال أعمال بدعم مركز الأورام، لاستكمال هذا الصرح الطبي الكبير الذي يخدم أهالي الفيوم ومحافظات شمال الصعيد.

كما ناشد الكابتن عبد الله رجب زملائه نجوم الكرة بزيارة مركز أورام الفيوم لتقديم الدعم المعنوي والإعلامي للعاملين بالمركز، لاستكمال الدور الرابع وانشاء مستشفى لجراحة مرضى الأورام، وأشاد بجهود مجلس الإدارة والعاملين بالمركز.

وكان في استقبال نجوم الفيوم اليوم، الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب أحمد عرندس أمين الصندوق، والمحاسب محمد باهي المدير المالي والإداري، والأستاذة أمل ممدوح التي قامت بتنسيق زيارة الكابتن سيد عبد الحفيظ للمركز، والعلاقات العامة والمركز الإعلامي.