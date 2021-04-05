تعرف على أسعار العملات بنهاية تعاملات اليوم

تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف اليورو عند 18.41 جنيه للشراء و 18.53 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني ليسجل 21.71 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، واستقر سعر الشراء للدينار الكويتي ليسجل 51.74 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.



وفي تعاملات البنك الأهلي استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 للشراء، و15.74 جنيه للبيع ،وأستقر سعر صرف اليورو ليصل إلي 18.35 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 21.60 جنيه للشراء و 21.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع ، كما استقر سعر الدينار الكويتي ليصل إلى 48.98 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.



ووفقاً لآخر تحديثات بنك مصر استقر سعر صرف الدولار أمام الجنية ليسجل 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع ،واستقر سعر صرف اليورو ليصل إلي 18.35 جنيه للشراء و 18.56 جنيه للبيع ، وسجل الجنيه الإسترليني ليسجل 21.60 جنيه للشراء و 21.87 جنيه للبيع .

اما العملات العربية فاستقر الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع ، كما استقر الدينار الكويتي عند سعر 48.98 جنيه للشراء ، 52.07 جنيه للبيع .