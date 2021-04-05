روسيا تسمح للألمان بدخول البلاد مجددا بعد نحو عام

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بعد فترة توقف استمرت لنحو عام، سيتم السماح للألمان ممن لديه تأشيرة سفر صالحة بدخول روسيا جوا، نتيجة لتغييرات في مرسوم نشرته الحكومة الروسية في موسكو.

وستطبق اللائحة الجديدة على الأجانب الذين لديهم تصاريح إقامة دائمة بألمانيا.

وأعلنت غرفة التجارة الألمانية الروسية عن قيود الدخول المخففة اليوم الأحد.

وإلى جانب ألمانيا، تشمل قائمة الحكومة الروسية لدخول البلاد فنزويلا وسورية وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

غير أنه لم يتضح في البداية موعد إصدار تأشيرات سفر مرة أخرى للسياح الروس إلى ألمانيا.

وقبل نحو عام، جراء جائحة فيروس كورونا، تم تعليق إصدار تأشيرات السفر إلى حد كبير، وتم وقف حركة الطيران بشكل تام بين البلدين.

واستأنفت روسيا بالفعل حركة السفر الجوي مع ألمانيا يوم الخميس الماضي، وتستكمل لائحة متطلبات الدخول الآن هذه العملية.

وفي السابق، لم يكن بإمكان الركاب الألمان دخول البلاد سوى بتصاريح خاصة.