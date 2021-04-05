الكنيسة الكاثوليكية تصدر قرارات جديدة لتنظيم الصلوات لمواجهة انتشار كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية اتخاذ محموعة من الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بينها وقف مجموعة من الاجتماعات الفرعية، كما تم صدور 4 قرارات جديدة يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية - في بيان اليوم الاثنين - إن أعضاء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، يضمون صلواتهم إلى صلوات قداسة البابا فرنسيس وصلوات كل مصلٍّ على وجه الأرض، لتحل بركته على العالم، ويرفع عنه هذا الوباء اللعين الذي مازال يحصد الكثير من الأرواح حول العالم".

وأوضحت الكنيسة - في بيانها - إنه "حفاظا على الصحة العامة وتجاوبا مع متطلبات المرحلة الحالية من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح شعب مصر المبارك، نوصي أبناءنا الكهنة والرهبان والراهبات وكل أبناء الكنيسة الكاثوليكية بمصر، باتباع التوصيات التالية، أن تستمر صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، وليستمر الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت القداس لا يتجاوز 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات".

كما تقرر إيقاف كل الاجتماعات الأسبوعية، ومدارس الأحد، والنهضات الروحية للصوم الأربعيني المقدس .. ويحق لمطران كل إيبارشية إقرار الاستثناءات من هذا البند، كلٌّ حسب ظروف إيبارشيته، كذلك يحتفل الآباء الكهنة بطقوس أسبوع الآلام وأعياد القيامة، كلٌّ في كنيسته، ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، وليستمر الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت الصلوات لا يتجاوز 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وآخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

كذلك تقرر أيضا أن يتم الاحتفال بتكريس زيت الميرون المقدس يومي الأربعاء والخميس الحادي والعشرين، والثاني والعشرين من أبريل 2021، وذلك بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، وستكون الصلوات قاصرة على الآباء المطارنة والكهنة والإكليريكيين فقط.