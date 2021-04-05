محافظ سوهاج يلتقي وفدا برلمانيا من لجنتي حقوق الإنسان والإسكان

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، وفدا برلمانيا من لجنتي حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، والذي يزور المحافظة لتفقد ومتابعة أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة .

وتم خلال اللقاء عرض فيلما تسجيليا عن مبادرة " حياة كريمة " بمرحلتيها الأولى والثانية والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة سوهاج.

وتضمن الفيلم التسجيلي، عرض ما تم تنفيذه من مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، في قرية الكوامل بحري، وعرابة أبو الدهب، بمركز سوهاج، وتشمل توصيل 200 وصلة مياه، وتطوير مراكز الشباب، وإنشاء وحدة صحية وفقا للكود الخاص بنظام التأمين الصحي الشامل، وإعادة تأهيل وتطوير المنازل .

في بداية اللقاء رحب محافظ سوهاج بوفد مجلس النواب، وأشاد بالتعاون والتنسيق بين النواب والمحافظة، موضحا أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في سوهاج شملت 29 قرية، باعتمادات 102 مليون جنيه، وفي المرحلة الثانية شملت 68 قرية، بإجمالي اعتمادات 2 مليار و 100 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه في تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصري، تعمل الدولة على تلافي المعوقات التي واجهتها المرحلة الأولى، حيث أن التطوير لم يشمل القرية بالكامل بالمرحلة الأولى في بعض القرى.

ونوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة المبالغ، وعمل تطوير شامل في القري، من تنفيذ مشروعات (مياه، صرف صحي، تأهيل منازل، توصيل مرافق وكهرباء، ومراكز شباب، ووحدات صحية، ومستشفيات، ومدارس، وغيرها).

وقال “ الفقي ”: إن محافظة سوهاج لها نصيب الأسد في مبادرة "حياة كريمة" من بين 51 مركزا، حيث كان مخصص لها 5 مراكز وزادت أصبحت 7 مراكز، تضم 181 قرية، موضحا أن اختيار هذه المراكز تم بناء على مؤشرات حددها مجلس الوزراء، من حيث المراكز والقرى الأكثر احتياجا، ومعدل الفقر، ومستوى الخدمات الأساسية، وتم اختيار أكثر المراكز احتياجا للخدمات، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستشمل الأربعة مراكز المتبقية.

وأضاف المحافظ أن من رأى سوهاج قبل وبعد، يستطيع تقييم التغيير الذي يحدث، لافتا إلى أن المشروعات الجديدة تضع الدولة لها نظاما وضوابط تضمن توفير الاعتمادات المالية أولا، وهو ما يضمن عدم تعثر المشروعات، كما توجد رقابة من كل الجهات في الدولة على تنفيذ المشروعات، متابعا: " كانت مشكلتنا الرئيسية هي المشروعات المتعثرة، منذ سنوات".

وأوضح أن هناك نحو 14 محطة صرف بدأ العمل بها، لافتا إلى وجود 4 مناطق صناعية في سوهاج يتم الآن رفع كفاءتها وترفيقها، بالإضافة إلى إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بغرب جرجا، لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل المناسبة لأبناء المحافظة .