مسؤول فلسطيني: الانتخابات في القدس تعبير عن حق الشعب في تقرير مصيره

أكد مدير عام وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية معتصم تيّم أن الانتخابات هي شكل من أشكال النضال الفلسطيني والمساهمة في إنجاحها يكون بتثبيت الحق المكفول للمقدسيين بالمشاركة فيها بعاصمتهم وليس بالبحث عن بدائل تنتقص من المكانة القانونية والوطنية للعاصمة المحتلة، مشيرا الى أن الانتخابات في القدس تعبير عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهذا الحق مكفول بالقانون الدولي وبالقانون الأساس الفلسطيني وبالاتفاقيات الثنائية التي رعاها العالم وأشرف عليها.

وقال تيم، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين: "نحترم وجود كافة الهيئات والبعثات الدبلوماسية والدولية العاملة في القدس الشرقية، والتي تعبر عن موقف دولها في الوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، ومساندته، إلا أن إجراء الانتخابات يجب أن يكون على الأرض الفلسطينية ، بما يخدم المصلحة العليا لقضايا الشعب الفلسطيني ، ويثبت الحق الفلسطيني في العاصمة المحتلة".

وأضاف: "نحن نشارك هذه الدول فهمها لقيم الحريات والعدالة والديمقراطية التي تمارسها كافة هذه الدول الصديقة على أراضيها، حيث إن اساس بناء العلاقات التاريخية بيننا وبين هذه الدول الصديقة التي حافظت على قواعد القانون الدولي المتعلقة بمدينة القدس، والمواثيق، والمعاهدات الدولية موقفها الدائم في مساندة حق المقدسيين، بما فيه حقهم في الانتخابات تصويتا، وترشحا داخل مدينتهم".

وشدد على ضرورة أن يعي العالم أن مسؤوليته تجاه قضايا الشعب الفلسطيني وتحديدا في القدس تتمثل بالمساهمة في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ، ضمن المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، مؤكدا أن المقدسيين ليسوا رعايا في دولة أجنبية، وإنما هم أصحاب الأرض، وأصحاب الحق وجزء اصيل من أبناء الشعب الفلسطيني.