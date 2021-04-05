محافظ أسيوط يشارك في الملتقى العلمي الأول ويكرم أطباء الصحة والجامعة

كرّم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عددا من أساتذة وأطباء جامعة أسيوط، وعددا من قيادات مديرية الصحة والأطباء المشرفين على وحدة علاج أورام الثدي، بمستشفى أسيوط العام "الشاملة"، التي افتتحت اليوم.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في الملتقى العلمي الأول لوحدة أورام الثدي، بمستشفى أسيوط العام، الذي عقد بمركز تدريب مديرية الصحة.



وبدأت فعاليات الملتقى بكلمة للدكتورة إيمان موسى، المشرف على وحدة علاج أورام الثدي، بمستشفى أسيوط العام "الشاملة"، حيث شرحت نشأة الوحدة، وأعمال التطوير، أعقبها كلمة للدكتورة نغم نبيل، أستاذ الأشعة بجامعة أسيوط، التي استعرضت خلالها جهود تطوير وحدة علاج أورام الثدي، وأهم الأجهزة بالوحدة، ثم كلمة الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة.



وفي نهاية اللقاء، تم تسليم درع وحدة الأورام إلى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديرًا لجهوده في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، ثم سلم المحافظ درع الوحدة للدكتور علاء عبدالعزيز، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط.



وتم تكريم كل من، الدكتور محمد سيد مرزوق، وكيل مديرية الصحة، الدكتور أسامة حجازي، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، الدكتورة سمية عنتر، مدير إدارة صحة المرأة بمديرية الصحة، الدكتور أمجد يونس، مدير عام مستشفى أسيوط العام، الدكتورة نغم نبيل، الدكتور داليا بداري، الدكتور نجم الدين محمد، من جامعة أسيوط، الدكتورة إيمان موسى، الدكتور كيرلوس من وحدة الأورام بمستشفى أسيوط العام، وعدد من أطباء المستشفى ومديرية الصحة تقديرًا لجهودهم.