قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم استيفاء الملاحظات كافة على منظومة بطاقات التموين الإلكترونية، وذلك بالتعاون بين الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المصيلحي، في لقاء ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه تم فتح باب التظلمات ثلاثة أشهر، ومدها ثلاثة أخرى، ثم أغلقت لحساب موازنة الدولة، معقبًا: «مفيش بلد بتعمل كده»، بحسب تعبيره.

وأكد أنه تمت إتاحة كل الخدمات المتعلقة بالبطاقات التموينية إلكترونيًا، إضافة إلى التسهيل على الفئات الأكثر احتياجًا، متابعًا: «لو كتبت الرقم بتاعك على الموقع وقالك غلط يبقى غلط».