مسلح يطلق النار على 8 أشخاص قبل أن ينتحر جنوب غربي إيران

قالت وسائل إعلام في إيران إن شخصاً جنوب غربي البلاد أطلق، اليوم الاثنين، النار على نجله البالغ من العمر 9 سنوات و7 أشخاص آخرين من أقارب زوجتيه الاثنتين قبل أن ينتحر.

وذكرت تقارير إيرانية، حسبما نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن الرجل البالغ من العمر 50 عاما جرح 3 آخرين في حوادث اطلاق نار في مدينة الاهواز.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المهاجم، الذي لم يتم الكشف عن هويته، لديه سجل إجرامي وسبق له قضاء فترة في السجن، وذلك من دون التطرق للمزيد.

يُشار إلى أنه يسمَح فقط للمواطنين في إيران بامتلاك بنادق صيد.