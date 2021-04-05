أمين اتحاد الجامعات العربية: نهدف لوضع تصنيف عربي بالتعاون مع منظمة التنمية والثقافة

قال الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، إن هناك مجموعة من المشاريع الأكاديمية الضرورية التي يسعى الاتحاد في الوقت الراهن لتنفيذها، ومنها مشروع التصنيف العربي للجامعات ليكون أول تصنيف عربي وصولًا للتصنيف العالمي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية والثقافة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها ضمن فاعليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الإبداعي السادس والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بالتعاون مع المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية، والذي تنظمه جامعة طنطا في الفترة من 4 إلى 6 ابريل 2021، تحت رعاية الدكتور ‏خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشوون الطلاب، والدكتور فواز الزغول ‏مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي.

وأشار أمين عام اتحاد الجامعات العربية، إلى أن هذه المشروعات تنسجم مع متطلبات التنمية المستدامة للخطة الاستراتيجية الشاملة 2020-2030، حيث تهدف إلى زيادة فعالية المؤسسات الأكاديمية التابعة للاتحاد، لافتا إلى أن الاتحاد بصدد تنفيذ مشروع آخر وهو معامل التأثير، وإنشاء منصة خاصة بالدوريات العربية بالاشتراك مع مؤسسة السفير المالكة لقاعدة البيانات الدولية scopus .

وأضاف أن هناك خطة طموحة لإنشاء مجلس محلي في إطار عربي موحد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بالاضافة إلى الاهتمام باللغة العربية وزيادة انتشارها وتوثيق أواصر التعاون بين الجامعات في المنظمات الدولية بما يسمح للجامعات العربية بالاندماج والتفاعل مع الجامعات الدولية لتبادل الخبرات والمعارف الحديثة، مؤكدًا حرص الجامعات العربية على توثيق العلاقات مع الجامعات الروسية من خلال مؤتمر سنوي لاستمرار التواصل، وأيضًا علاقة الجامعات العربية بمختلف الجامعات الأوروبية.