استئناف البحث عن 15 مفقودا بعد اصطدام قارب في إندونيسيا

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استأنفت فرق الإنقاذ اليوم الاثنين البحث عن 15 شخصًا مفقودا بعد اصطدام قارب صيد بسفينة شحن في المياه قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية، وفقا لمسؤولين.

وقتل شخصان وتم إنقاذ 15 آخرين بعد اصطدام قارب الصيد "باروكا جايا" بحاملة البضائع "هابكو بايونير" وانقلب قبالة منطقة إندرامايو بعد ظهر يوم السبت.

وقال ديدن ريدوانسا، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في باندونج، "تم توسيع منطقة البحث لتغطي 33 ميلا بحريا".

وأضاف "نأمل أن تسفر عملية اليوم عن نتائج".

وأشارت توقعات الطقس الصادرة عن وكالة الأرصاد والمناخ في إندونيسيا إلى أنه من المحتمل أن يكون الطقس قاسيا في بعض أجزاء إندونيسيا، بما في ذلك جزيرة جاوة، خلال الأيام المقبلة.

وتحدثت الوكالة عن احتمالية هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول ورياح قوية وأمواج عالية.