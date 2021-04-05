نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الاثنين: المالية تتوقع تراجع الإيرادات 150 مليار جنيه خلال 2021-2022

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 5 ابريل 2021 ، والتي جاء في مقدمتها:

المالية تتوقع تراجع الإيرادات 150 مليار جنيه خلال 2021-2022

توقع محمد معيط وزير المالية، تراجع الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي المقبل، بقيمة تتراوح بين 150 و160 مليار جنيه، متأثرة بتراجع إيرادات القطاعات المتضررة من فيروس كورونا.

اضاف معيط، خلال مؤتمر حابي السنوي اليوم، أنه علي الرغم من تراجع الإيرادات إلا أنها شهدت ارتفاعا بنسبة 15% عن العام المالي الماضي مدفوعة بارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة تترواح من 11% إلي 12% من القطاعات التي لم تتأثر بأزمة كورونا.

توقعات بنمو الاقتصاد المصري 2.8% في 2020-2021

توقع محمد معيط وزير المالية، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8% في العام المالي الجاري 2020-2021، وبنحو 5.4% في 2021-2022.

كما توقع معيط، خلال مؤتمر حابي الاقتصادي «استثمار التعافى.. ما بعد صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا»، اليوم، تراجع العجز الكلي إلى 7.7%، خلال العام المالي الحالي من 7.9% في 2019-2020، ليصل إلى 6.6% في 2021-2022.

عدد الإقرارات للأشخاص الطبيعين اقترب من 2 مليون بنهاية مارس الماضي

قال محمد معيط وزير المالية، إن عدد الإقرارات الإلكترونية للضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين "الأفراد" عن عام 2020، اقترب من 2 مليون إقرار إلكترونى بنهاية مارس 2021، مقارنة بـ1.5 مليون إقرار إلكترونى العام الماضى كما بلغ عدد الوثاق الالكترونية قد بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التى تمت معالجتها من خلال منظمومة الفاتورة الالكترونية ، نحو 3.8 مليون وثيقة إلكترونيا، وذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

8 أبريل.. آخر موعد لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول لائحة قانون الجمارك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 8 أبريل الجاري، آخر موعد لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية www.mof.gov.eg، والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك، وذلك وفقا لبيان لوزراة المالية اليوم.

تسوية 33 مليار جنيه مديونيات على الشركات قطاع الاعمال

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الانتهاء من تسوية مديونيات على الشركات بنحو 33 مليار جنيه، ضمن إجمالي 40 مليارا إجمالي المديونيات عليها.

وأضاف توفيق، خلال مؤتمر حابي السنوي، «استثمار التعافى.. ما بعد صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا»، أنه سيتم التوقيع مع وزارة المالية خلال الأيام المقبلة، لتوفير نحو 5 مليارات جنيه أخرى ضمن المبلغ المخصص للتسوية.

طرح شركات حكومية بالبورصة خلال الربع الثالث من العام الجاري

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم طرح 2 إلى 3 شركات حكومية بالبورصة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف توفيق، خلال مؤتمر حابي السنوي، اليوم الاثنين، في مؤتمر «استثمار التعافى.. ما بعد صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا، ردا عن سوال عن الفرص المتاحة للقطاع الخاص للتعاون مع شركات قطاع الأعمال.

البورصة توسع خسائرها والمؤشر الرئيسي يخسر 1.54%

وسّعت البورصة المصرية خسائرها، اليوم الاثنين، في رحلة هبوط تبدو بلا نهاية، حيث لم تصعد البورصة خلال 6 أسابيع إلا في 3 جلسات وبصورة محدودة للغاية.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.54% ووصل إلى مستوى 10256.92 نقطة، فيما يرجع عدد من محللي السوق سبب الهبوط المتواصل إلى توسع الشركات في عمليات الشراء بالهامش.

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزي اليوم سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأوضح المركزي علي موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 6.5 مليار جنيه لأجل 5 أعوام وبلغت قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 10 أعوام.

سليمان: نستهدف زيادة رأس مال الصندوق السيادى إلى تريليون جنيه

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه من المستهدف زيادة رأس مال الصندوق خلال الفترة المقبلة إلى نحو تريليون جنيه، مقابل 200 مليار جنيه حاليا.

وأضاف خلال كلمته، اليوم الاثنين، في مؤتمر «استثمار التعافى.. ما بعد صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا».

تراجع العجز الكلي إلى 4.4% خلال الـ7 شهور الأولى من 2020-2021

تراجع العجز الكلي خلال الفترة من "يوليو - يناير"، من العام المالي الجاري ليسجل 4.4%، مقابل 4.6% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2019-2020، بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية اليوم .

ووفقا للتقرير ارتفع إجمالي الإيرادات 16% خلال الـ7 شهور الأولى من العام المالي الجاري، ليسجل 549.81 مليار جنيه، مقابل 473.97 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

التنمية المحلية: متابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال رمضان

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع مع كل الوزارات والجهات المعنية توافر كميات إضافية من السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه المحافظين برفع درجة استعدادات كل القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ24 ساعة يوميًا.