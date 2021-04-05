ارتفاع حصيلة وفيات انقلاب عبارة ركاب في بنجلاديش إلى 26 شخصا

قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن 26 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق عبارة ركاب صدمتها سفينة شحن في أحد أنهار بنجلاديش بالقرب من العاصمة دكا.

وعثر رجال الإنقاذ على 21 جثة إضافية بداخل العبارة، حسبما أفاد الكومودور غلام صادق رئيس هيئة النقل المائي الداخلي في بنجلاديش، بينما تم إنهاء عملية الإنقاذ.

وقال إن فريق الإنقاذ، المكون من أفراد من البحرية وخفر السواحل والشرطة وخدمة الإطفاء وإدارة الدفاع المدني، استغرق 18 ساعة لإنقاذ العبارة وقطرها إلى الشاطئ.

وكان قد تم العثور على خمس جثث متناثرة بعد ساعات من غرق العبارة ذات الطابقين والتي كانت تقل أكثر من 50 راكبا أمس الأحد، بعد أن صدمتها سفينة شحن في نهر شيتالاكشيا بالقرب من مادانبور بمقاطعة نارايانجانج، حسبما قال مبارك حسين، وهو مسؤول آخر في هيئة النقل المائي الداخلي في بنجلاديش.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تم بثها على الهواء مباشرة من مكان الحادث رجال الإنقاذ وهم ينتشلون الجثث بينما يتم سحب العبارة إلى ضفة النهر. واحتشد عدة آلاف من الأشخاص في مكان الحادث.

وأفاد أقارب الضحايا في موقع الحادث، على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب دكا، في البداية بأن هناك 33 شخصا في عداد المفقودين، وفقا لمسئولة الحكومة المحلية ناهدة باريك.

لكن صادق قال إن العديد من الركاب تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ وإن خفر السواحل سيواصلون عملية البحث في حالة ما إذا كان أي شخص ما زال في عداد المفقودين.

وأظهرت مشاهد فيديو قصيرة، التقطها أحد الهواة، العبّارة، التي كانت في طريقها من نارايانجانج إلى منطقة مونشيجانج المجاورة، وقد غرقت فور اصطدامها بالسفينة من الخلف.

ولم يتم تعقب سفينة الشحن بعد.