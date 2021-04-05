وزير التعليم العالي يفتتح منشآت جديدة بجامعة حورس في دمياط

ويضع حجر أساس المستشفى الجامعي

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الاثنين، زيارة لجامعة حورس بمدينة دمياط الجديدة، وافتتح خلالها عددا من المباني والمشروعات بالجامعة، برفقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

كان في استقبال الوزير والوفد المرافق له، الدكتور ابراهيم صابر رئيس مجلس الأمناء، والدكتور السعيد عبدالهادي القائم بأعمال رئيس الجامعة.

ورحب مجلس أمناء جامعة حورس بزيارة الوزير، وقدم الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء الجامعة الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمه المستمر للجامعة، ودعا الوزير الحضور بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور أكرم العوضي رئيس جامعة حورس السابق.

وافتتح عبدالغفار العيادات الخارجية لكلية طب الأسنان، وتبلغ مساحة الكلية 14096 مترا مربعا وتشمل المبنى الأكاديمي ومبنى المدرجات ويتكون مبنى العيادات من 4 أدوار بها 300 وحدة كراسي أسنان، وملحقاتها من أشعة ومعامل وتعقيم مركزي ووحدة مكافحة العدوى واستراحة خاصة للمرضى، كما تم تجهيز عيادتين بالميكروسكوب الجراحي.

ثم توجه الوزير لافتتاح كلية الطب البشري التي أنشئت مباني على مساحة 13300 متر مربع، مقسمة على مبنيين كل مبنى مكون من 4 أدوار ويشمل المبنى 30 حجرة صغيرة ومتوسطة للتدريس، كما يحتوي على 20 معمل متعدد الأغراض وللتشريح، و10 معامل كمبيوتر بها أكثر من 300 جهاز كمبيوتر، و11 مدرجا للطلاب.

واختتم الوزير الزيارة بوضع حجر الأساس للمستشفى الجامعي والمجاورة لكلية الطب على مساحة 32 ألف متر مربع وبسعة 500 سرير، وتشمل المرحلة الأولى 300 سرير تتم خلال 3 سنوات في حين تضم المرحلة الثانية 500 سرير وتتم خلال 6 سنوات، ومن المخطط أن يكون ثلث عدد الأسرة مجانا والثلث الآخر بأجر رمزي والثلث الأخير استثماري.

جدير بالذكر أن جامعة حورس أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2013، وصدر لها القرار الوزاري ببدء الدراسة رقم 4566 لسنة 2016، وتبلغ مساحتها 126 ألف متر مربع، وتضم 6 كليات هي (طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، إدارة الأعمال، الطب البشري).