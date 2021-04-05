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طرح البرومو الرسمي لمسلسل القاهرة كابول لعرضه في رمضان

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:19 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:19 م

طرحت شركة "سينرجي" للانتاج، مساء اليوم الاثنين، البرومو الرسمي لمسلسل "القاهرة- كابول"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.

وبدأ المخرج حسام علي عمليات مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل.

"القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.

ويتناول المسلسل 3 قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الأبطال الثلاثة فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الإعلامي.

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