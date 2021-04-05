تراجع أسعار النفط في مستهل أسبوع التداول الجديد

استهلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بالتراجع، في أعقاب قرار تجمع "أوبك بلس" للدول المصدرة للنفط يوم الخميس الماضي زيادة إنتاجه بنحو مليوني برميل يوميا خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن وصول أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى مستويات قياسية مؤخرا في الهند أججت المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي على الطاقة باعتبار الهند أحد المستوردين الرئيسيين للطاقة في العالم.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم، بنسبة 0.9% إلى 60.87 دولارا للبرميل تسليم مايو المقبل، متخليا عن مكاسب يوم الخميس الماضي التي بلغت نسبتها 3.9%. كما تراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال صباح اليوم بنسبة 1% إلى 64.22 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.

كانت دول أوبك بلس قد وافقت يوم الخميس الماضي على زيادة إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا بشكل تدريجي خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مع إعادة السعودية ضخ المليون برميل يوميا التي كانت قد خفضتها طواعية من إنتاجها في الشهور الماضية.