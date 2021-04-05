 البنك المركزي العماني يدعو إلى عدم الإدلاء بأية معلومات مصرفية لأي جهة - بوابة الشروق
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البنك المركزي العماني يدعو إلى عدم الإدلاء بأية معلومات مصرفية لأي جهة

البنك المركزي العماني
البنك المركزي العماني
مسقط (د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:47 ص

دعا البنك المركزي العماني، اليوم الاثنين، الجميع إلى عدم الإدلاء بأية معلومات مصرفية أو شخصية لأي مصدر أو جهة.

وأفاد البنك المركزي العماني، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العمانية، بأن جميع البنوك المرخصة العاملة في السلطنة أو شركات الصرافة لا تطلب أية معلومات مصرفية كالرقم السري أو رقم البطاقة المصرفية أو رقم الحساب سواء بالاتصال أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو بإرسال رسائل نصية تطلب الدخول المباشر عبر روابط معينة.

وأشار البنك، في هذا الصدد، إلى أن من يتعرض لمثل هذه الرسائل أو الاتصالات فيجب عليه إبلاغ الجهات المختصة والمتمثلة في شرطة عمان السلطانية أو الجهة المصرفية التي يتعاملون معها عن طريق أساليب التواصل الرسمية لتلك الجهة.


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