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طارق سليمان: خطأ إكرامي بسبب الأهلي ومحمد الشناوي

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:05 ص

أرجع طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، خطأ شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز خلال لقاء الرجاء المغربي، إلى عدم مشاركته مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة من وجوده مع النادي.

وقال طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «أخطاء شريف إكرامي نتيجة عدم مشاركته مع الأهلي في آخر موسمين بسبب الدفع بمحمد الشناوي بصورة أساسية».

وأضاف: «شريف إكرامي كان أساسيًا في الأهلي واستطاع أن يحصل على لقب دوري أبطال لإفريقيا في خمس مناسبات سابقة، هذا الخطأ ليس للمرة الأول بل تكرر وعلى سبيل المثال في نهائي 2012 بمباراة الذهاب أمام الترجي وتعرضنا للهجوم من الجماهير لكن اللاعب كان بطل موقعة الإياب».

وتابع: «شريف تعرض لهذه المحنة كثيرًا، لكن عليه أن يكون قويا ومعه مدرب حراس مرمى يستطيع أن يساعده على ذلك للخروج من هذه المحنة».

وانتقد طارق سليمان تصرف إكرامي في الهدف الأول للرجاء، قائلاً: «إكرامي تعجل في التصرف مع الكرة مما أدى دخول الكرة لمرماه، بالنظر لمحمد الشناوي مع الأهلي اللاعب لديه ثبات رائع مع الكرة».

وكان شريف إكرامي أخطأ وتسبب في الهدف الأول على فريقه خلال مواجهة الرجاء المغربي، وتعرض بيراميدز للخسارة من الرجاء بهدفين دون رد في إطار الجولة الثالثة من منافسات الكونفدرالية الإفريقية.


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