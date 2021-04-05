سفينة شحن هولندية تصدر نداء استغاثة قبالة سواحل النرويج بسبب سوء الطقس

اضطرت سفينة شحن هولندية لاطلاق نداء استغاثة، اليوم الاثنين، بعد تعرضها لطقس سيء قبالة سواحل النرويج.



وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية، نقلاً عن شركة "اماسوس للشحن"، أنه تم نقل 8 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 12 شخصا جوا إلى بلدة أليسوند كإجراء احترازي.



وتحركت شحنة السفينة "ايمسلفت هيندريكا"، مما تسبب في انحراف السفينة، إلا أن السفينة التي يبلغ طولها 112 مترا استقرت الآن بعد تعديل موضع الشحنة.



وقال متحدث باسم الشركة "ننتظر الآن طقسا أفضل"، لكي تتمكن السفينة التي تم بناؤها عام 2015 من الوصول إلى ميناء قريب.