أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ففي المغرب، سجلت وزارة الصحة 95 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و163 ألفا و656 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالي 16 ألفا و61 حالة، وتماثل 91 شخصا للشفاء بإجمالي مليون و146 ألفا و888 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تلقي 4 آلاف و162 شخصا للجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى مليون و164 ألفا و666 شخصا، فيما بلغ الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى 24 مليونا و791 ألفا و201 شخص عقب تلقي 730 شخصا للجرعة الأولى، بينما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و265 ألفا و404 أشخاص عقب تلقي 856 شخصا للجرعة الثانية.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 5 إصابات جديدة بإجمالي 265 ألفا و699 حالة، و4 حالات شفاء بإجمالي 178 ألفا و312 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 6 آلاف و874 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 284 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و93 ألفا و551 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة بإجمالي 10 آلاف و323 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى مليون و67 ألفا و926 حالة.