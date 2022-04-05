قناة روسية تقطع بث مباراة في البوندسليجا بسبب رسائل الدعم لأوكرانيا

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قامت شبكة "ماتش تي في" الروسية بقطع إذاعة مباراة بوروسيا دورتموند ولايبزج التي أقيمت يوم السبت الماضي في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) قبل نهاية الشوط الأول بسبب ظهور رسائل داعمة لأوكرانيا في الملعب.

وقال المعلق إيجور كيتمانوف :"لسوء الحظ، يجب أن نوقف النقل لأسباب خارجة عن إرادتنا".

وأضاف:" في العموم، ينبغي فصل كرة القدم عن السياسة. ولكن هذه القاعدة لا يتم مراعاتها دائما في البوندسليجا".

وتم الإبلاغ عن انقطاع البث لأول مرة من قبل قناة "إن.تي.في." الألمانية.

وعلى عكس الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي، مازالت تعرض مباريات البوندسليجا في روسيا عقب الغزو على أوكرانيا.

ووافقت رابطة الدوري الألماني مطلع مارس الماضي على مواصلة عقدها مع "ماتش تي في" جزئيا لتمكين إظهار الرسائل المناهضة للحرب في روسيا.

ويتم التبرع بعائدات الصفقة للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا.