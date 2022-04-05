أعلنت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) دعمها القوي لتسهيل جهود عملية الحوار السياسي بين السودانيين تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيجاد"، والمتوقع أن يقود لقيام حكومة انتقالية ومدنية مقبولة.

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، مع وفد سفراء دول الترويكا بالخرطوم.

وقالت السفيرة لوسي تاملين القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى السودان، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن اجتماع دول الترويكا مع الرئيس البرهان كان صريحا وبناء.

وأضافت أن دول الترويكا أعلنت دعمها القوي لكل الجهود الرامية لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.