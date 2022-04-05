الولايات المتحدة توافق على بيع 8 مقاتلات F-16 إلى بلغاريا

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، على بيع 8 طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى بلغاريا مقابل 1.67 مليار دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي في البنتاجون في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن عملية البيع المقترحة ستحسن من قدرات بلغاريا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتمكين القوات الجوية البلغارية من نشر طائرات مقاتلة حديثة بشكل روتيني في منطقة البحر الأسود.

وجاءت الموافقة من قبل الولايات المتحدة على الصفقة وسط تكهنات بأن أحد حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي قد يزوّد أوكرانيا بطائرات (ميج-29) لمواجهة القوات الروسية، وبأنّ خطوة كهذه قد يقابلها تزويد الولايات المتحدة لهذا الحليف بطائرات أمريكية في المقابل.

وبلغاريا هي واحدة من دول حلف شمال الأطلسي الثلاث إلى جانب بولندا وسلوفاكيا التي تستخدم طائرات ميج-29 المقاتلة المناسبة للطيارين الأوكرانيين المدرّبين على التحليق بها، لكنّ جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون أكّد أمس عدم وجود أي علاقة بين هذه الصفقة واحتمال منح بلغاريا طائرات ميج إلى أوكرانيا.