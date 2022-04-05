المفوضية الأوروبية تنشر تعديلات حول التوجيه الخاص بالانبعاثات الصناعية

نشرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تعديلات مقترحة على التوجيه الحالي المتعلق بالانبعاثات الصناعية مع رؤية للوفاء بهدف الاتحاد الأوروبي لتصبح محايدة مناخيا بحلول 2050.

وتغطي المقترحات، إلى جانب الوقود الأحفوري، انبعاثات المواد الأخرى المضرة بصحة الإنسان والبيئة، مثل الأمونيا والجسيمات الدقيقة والمعادن الثقيلة.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إن المقترحات ستجعل خفض انبعاثات الملوثات الصناعية من المصانع ومن بعض أكبر مزارع الماشية في أوروبا قابلة للخفض بصورة كبيرة.

وأضاف أن المزارع الأكبر حجما بصفة خاصة ستخضع لتقييد لوائح الاتحاد الأوروبي. وتنظم حاليا توجيهات الانبعاثات الصناعية 20 ألفا من مزارع الدواجن والخنازير الكبيرة. ومن المتوقع أن تشمل التوجيهات الجديدة نحو 185 ألف مزرعة، أو حوالي 13% من المزارع التجارية في أوروبا.