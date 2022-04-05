أوناي إيمري: بايرن ميونيخ فريق مذهل

أكد أوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال الإسباني شعوره بالارتياح قبل المباراة المقررة أمام بايرن ميونخ الألماني غدا الأربعاء في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه اعترف بأن بايرن "هو مرشح بالطبع، وهو فريق مذهل."

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، قال المدرب الإسباني إن المباراة يجب أن تتيح لنا "الاستمتاع بالفرصة التي نمتلكها."

وأوضح :"علينا استعراض أفضل صورة لنا."

وكان فياريال قد توج للمرة الأولى بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، وأطاح بيوفنتوس الإيطالي من دور الستة عشر بدوري الأبطال هذا الموسم.

وقال جيرونيمو رولي حارس مرمى فياريال إن الفريق يعمل بنفس درجة الجدية والاحترام استعدادا لكل منافس، لكن بايرن ميونخ "هو بالتأكيد واحد من أفضل الفرق في العالم... إلا أننا نتطلع إلى مواصلة صناعة التاريخ."