استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و214 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 73 حالة شفاء في آخر 24 ساعة؛ ما يرفع إجمالي المتعافيين إلى مليون و290 ألفا و108 حالات، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بكوفيد في آخر 24 ساعة، وصفر وفيات؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 468 ألفا و772 حالة، والوفيات إلى 2177 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في المكسيك 706 حالات إصابة جديدة، و12 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة في المكسيك إلى 5 ملايين و666 ألفا و921 حالة، والوفيات 323 ألفا و235 حالة.

وفي أوزبكستان، تم الإعلان عن رصد 18 حالة إصابة جديدة؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 237 ألفا و906 حالات، والوفيات إلى 1637 حالة.

فيما أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا تسجيل 1180 حالة إصابة جديدة بكوفيد في آخر 24 ساعة، و25 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و141 ألفا و362 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و593 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 135 ألفا و812 حالة والوفيات إلى 3055 حالة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 157 ألفا و378 حالة والوفيات إلى 4638 حالة.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفا و866 حالة والوفيات إلى 853 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و650 ألفا و8 حالات والوفيات إلى 16 ألفا و761 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و594 حالة والوفيات إلى 8619 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1782 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، وتسع وفيات ناجمة عنه؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و33 ألفا و547 حالة، والوفيات إلى 8925 حالة.

وفي مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 514 ألفا و428 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و452 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 ألفا و892 إصابة جديدة و97 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و736 ألفا و487 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و512 وفاة.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 795 إصابة جديدة؛ لترتفع حصيلة الإصابات النشطة حاليًا إلى 12 ألفا و54 إصابة، كما سجلت الوزارة 58 حالة وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفيات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى 521 ألفا و416 وفاة.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 155 إصابة جديدة بدون تسجيل وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و525 ألفا و775 إصابة، فيما يظل تراكمي الوفاة ثابت عند الـ30 ألفا و361 وفاة.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 6553 إصابة جديدة و8 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و838 ألفا و868 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 39 ألفا و755 حالة وفاة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و964 إصابة جديدة و59 حالة وفاة؛ لتصل بذلك آخر حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و912 ألفا و606 حالات وتبلغ حصيلة الوفيات 16 ألفا و61 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1891 إصابة جديدة إلى جانب 50 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 5 ملايين و971 ألفا و998 حالة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 115 ألفا 395 حالة وفاة.

وفي سلوفاكيا، أعلن المركز الوطني للمعلومات الصحية تسجيل 5 آلاف و144 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 22 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و732 ألفا و96 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الآن 19 ألفا و462 حالة، بحسب صحيفة ذا سلوفاك سبكتاتور.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1401 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 804 آلاف و288 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 5 آلاف و657 حالة.

وفي استونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1113 حالة إصابة جديدة و6 وفيات، وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 560 ألفا و233 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 2475 حالة.

وفي المجر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5961 إصابة جديدة و101 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و860 ألفا و159 حالة والوفيات إلى 45 ألفا و611 حالة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 29 حالة إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 177 ألفا و932 إصابة، وتظل الوفيات ثابتة عند الـ7 آلاف و 671 حالة وفاة.

وسجلت فنلندا 6450 إصابة وحالتي وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 907 آلاف و786 مصابا والوفيات إلى 3254 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و615 إصابة جديدة و39 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 7 ملايين و175 ألفا و780 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 140 ألفا و407 حالات وفاة.