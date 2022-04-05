وكيل التعليم بالبحيرة يفتتح معرض ختام الأنشطة الطلابية السنوي

افتتح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، المعرض الختامي السنوى للأنشطة الطلابية بإدارة بندر دمنهور التعليمية.

وقال الديب إن المعرض شاركت فيه جميع مدارس الإدارة بأنشطة ومشغولات ومنتجات متنوعة، من إنتاج التربية الفنية والمجال الزراعي والصناعي والاقتصاد المنزلي، وتوجيه الصحافة والكمبيوتر والتطوير التكنولوجي، وتوجيه المكتبات والتعليم المجتمعي.

وتفقد أقسام المعرض المتنوعة والأعمال الفنية به، وأشاد بها وبأفكار الطلبة التي عبروا عنها من خلال اللوحات الفنية، معرباً عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في المعرض وجهودهم المبذولة لخدمة العملية التعليمية والارتقاء بها.

وأكد دور الأنشطة الطلابية في تنمية وصقل مهارات الطلاب، بالإضافة إلى دورها في تعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، وتدريب الطلاب على العمل الجماعي بروح الفريق.