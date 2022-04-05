أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة إرهابيين، وضبط 5 أحزمة ناسفة في محافظتي نينوى والأنبار.

ذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أنه إلقاء القبض على خمسة إرهابيين في محافظتي الأنبار ونينوى من المطلوبين للقضاء، بالإضافة إلى ضبط 5 أحزمة ناسفة، وذلك في عمليات نوعية واستباقية نفذت في قواطع العمليات وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، مشيرة إلى تسليم الإرهابيين إلى الجهات المعنية وتكليف مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات برفع الأحزمة الناسفة وتفجيرها موقعيًا.