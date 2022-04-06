لبنان وألمانيا يوقعان اتفاقا للتعاون المالي

وقع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب مع سفير ألمانيا في بيروت أندرياس كيندل على اتفاق تعاون مالي للعامين، 2019- 2020 تقدم ألمانيا بموجبه مساعدات إلى لبنان بقيمة 50 مليون يورو.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الثلاثاء، فتتوزع المساعدات الألمانية، على عدة مشاريع، منها البرنامج التعليمي في لبنان (بناء مدارس) وبرامج المياه والصرف الصحي للمجتمعات المضيفة للاجئين والصرف الصحي في الغدير وتدابير فورية لمواجهة كوفيد- 19 في لبنان.

يذكر أن لبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، منذ خريف العام 2019 أدت إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، وارتفعت معها معدلات البطالة والفقر، ووضعت اللبنانيين أمام أزمات متعددة في كافة القطاعات الطبية والاستشفائية والتربوية وقطاع المحروقات والكهرباء والاتصالات.