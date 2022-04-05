وزير المالية السوداني يجري زيارة للسعودية للترتيب لوديعة مليارية

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أفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الثلاثاء، بأن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم يجري زيارة للسعودية للترتيب لوديعة مليارية.

وتوجه الوزير الليلة الماضية للسعودية على رأس وفدٍ مشترك يضم بنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للمشاركة فى الاجتماعات السنوية لصناديق التمويل العربية وصندوق النقد العربي التى تستضيفها مدينة جدة في الفترة من الرابع إلى التاسع من أبريل الجاري.

وذكرت سونا، أن الوزير سيجري خلاله الزيارة ترتيبات للحصول على وديعة مليارية دولارية سيتم إيداعها ببنك السودان المركزي لدعم استقرار سعر الصرف بالسودان.

وأضافت: "من المتوقع أن يتوج لقاء وزيري المالية السوداني والسعودي بنتائج إيجابية ستنعكس على الاقتصاد السوداني".

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تحدث في مقابلة صحفية الشهر الماضي، بعد زيارة أجراها للسعودية، عن مبادرة سعودية استثمارية ضخمة سيعمل السودان على تهيئة البيئة المناسبة لاستيعابها قريبا.