اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ينعي الشاعر نايف عبد الله الهريس

نعى اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الشاعر الإماراتي نايف عبد الله الهريس عضو الاتحاد الذي وافته المنية، يوم الأحد في عمّان وذلك بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وذكر الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء، أن الراحل قد انتسب للاتحاد وحمل الرقم 135، وقد صدر للراحل خلال مسيرته سبعة مجموعات شعرية هي : "سلام على البردة" نشرت عام 2014، "سواقي المطر" نشرت عام 2015، "المسبار" نشرت عام 2016، "لا تسألني من أنا فالشعر جواب" نشرت عام 2017، "أسير الموج" نشرت عام 2018، "البيسان" نشرت عام 2019 و"سابر الخضم" نشرت عام 2020.

وختم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالقول: ندعو الله عز وجل أن يشمل الراحل برحمته ومغفرته، كما نتقدم إلى ذويه وأصدقائه ومحبيه وإلى الوسط الثقافي الإماراتي عمومًا بخالص العزاء.