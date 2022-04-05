انتقد جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ تقدم نادي فرايبورج بطعن ضد نتيجة مباراة الفريقين، التي انتهت بفوز بايرن 4 / 1 يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتقدم فرايبورج بالطعن بسبب مشاركة بايرن ميونخ بـ 12 لاعبا لثوان، حيث لم يغادر الجناح كينجسلي كومان أرض الملعب في الوقت المطلوب أثناء إجراء تبديلين في الدقيقة 86.

وقال ناجلسمان اليوم الثلاثاء :"من وجهة نظر شخصية، لا يمكنني فهم ما يفعله فرايبورج، لأنه ما كان سيسجل هدفين خلال تلك الـ 18 ثانية أو حتى ربما هدف واحد."

وأضاف :"أنا شخصيا، ما كنت لأفعل ذلك، لأنني لا أرى أنه من المفترض أن تستغل خطأ طرف ثالث من أجل الحصول على نقاط محتملة بسبب ضغط من الجماهير أو الرعاة."

وكان كومان قد تأخر في الخروج من أرض الملعب، بسبب خطأ، حيث رفع الحكم المساعد لوحة تحمل الرقم القديم لكومان وليس رقمه الحالي (11) وذلك أثناء تقدم بايرن ميونخ 3 / 1.

ومن المفترض الآن أن يتخذ الاتحاد الألماني لكرة القدم قراره بشأن نتيجة المباراة لكن لم يجر تحديد إطار زمني لذلك.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني حاليا بفارق تسع نقاط أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فرايبورج المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف لايبزج صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وذلك قبل ست مراحل من نهاية الدوري.