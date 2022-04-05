حالة من الغضب سادت داخل كلية الطب بجامعة المنيا، وخاصة قسم الأناتومي "الأجهزة الميكروسكوبية"، حيث تم توجيه اتهامات لمسؤول كبير في القسم بإهدار المال العام، وإجبار عضوات هيئة التدريس الطبيبات على شراء أجهزة خاصة بالكلية، وقيامه بالسفر خارج البلاد، مستغلا وضعه الوظيفي؛ مما جعله يتقاضي مبالغ مالية بدون وجه حق.

وتتلخص الواقعة -طبقا للمستندات التي حصلت "الشروق" على صورة منها- في تقديم بلاغ لرئيس جامعة المنيا، بقيام مسؤول في قسم الأناتومي، وعضو هيئة تدريس، بالسفر لدولة السعودية في أوقات العمل الرسمية، وإثبات حضوره بالجامعة في نفس الوقت.

وتضمن البلاغ والمستندات، أن المسؤول الكبير في القسم يعامل الطبيبات بطريقة "غير لائقة"، و"يتنمر عليهن"، ويجبر عضوات هيئة التدريس في القسم على شراء أجهزة خاصة بالقسم، توضع داخل الكلية.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، إنه لا يوجد أحد فوق القانون، مشيرا إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق، وسيتم محاسبة كل من تجاوز القانون، لافتا إلى أن "كرامة عضو هيئة التدريس بالجامعة فوق كل اعتبار، ولا مكان للتنمر، ولن نسمح بإهدار المال العام".

وأضاف أن إدارة الشؤون القانونية تلقت الأوراق الخاصة بالمسؤول، وشهادة التحركات؛ لفحصها والتأكد مما بها من بيانات، واتخاذ الإجراءات القانونية.