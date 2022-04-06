كوكاكولا ألمانيا تعتزم شطب 410 وظيفة

أعلنت شركة كوكاكولا اعتزامها شطب وظائف في ألمانيا، وقالت شركة كوكاكولا ألمانيا في برلين اليوم الثلاثاء إن من المنتظر شطب ما مجموعه 410 وظيفة.

كما تعتزم الشركة التخلي عن مقرها في مدينة هام غربي البلاد بحلول نهاية العام، ويعمل في هذا المقر حاليا 82 شخصا، ومن المنتظر شطب نصف هذه الوظائف فيما سيتم الإبقاء على النصف الآخر مثل مستشاري المبيعات والموظفين الميدانيين حيث سيواصلون عملهم في المنطقة بعد نقلهم إلى مقار أخرى.

ومن المنتظر أن يظل مصنع الشركة في ولاية بادن فورتمبرج مغلقا حتى نهاية فبراير 2023 مع شطب خمس وظائف وقالت الشركة إن الخدمات اللوجستية والقطاعات الأخرى ستظل قائمة.

وعزت الشركة هذه الخطوة إلى تراجع أعمال الإصلاح منذ سنوات.

ويسري جزء كبير من شطب الوظائف المزمع على العاملين على ماكينات الملء وفنيي الخدمات الذين يعملون حاليا في كل أنحاء ألمانيا ويتم تعيينهم تنظيميا في مقرات بعينها.