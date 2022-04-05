إيطاليا تعلن طرد 30 دبلوماسيا روسيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، أن روما طردت 30 دبلوماسيًا روسيًا "لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

وقال دي مايو في تصريحات أدلى بها في برلين، إنه "بناء على تعليماتي، استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية السفير إيتوري سيكي، صباح اليوم سفير الاتحاد الروسي لدى إيطاليا سيرجي رازوف، إلى وزارة الخارجية لإبلاغه بقرار الحكومة الإيطالية طرد 30 دبلوماسيًا روسيًا في الخدمة بالسفارة لأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم".

وأضاف بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أن "القرار، الذي تم اتخاذه بالاتفاق مع شركاء بلاده في أوروبا وحلف شمال الأطلسي، كان ضروريا لأسباب مرتبطة بأمننا القومي في سياق الوضع المتأزم الحالي الناجم عن الهجوم غير المبرر على أوكرانيا من جانب الاتحاد الروسي".