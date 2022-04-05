مستشفيات لبنان: سنتخذ خطوات تصعيدية حال استمرار حجز رواتب الموظفين في المصارف

أعلنت ​المستشفيات​ في ​لبنان، أنها ستتخذ خطوات تصعيدية، في حال الاستمرار في حجز رواتب موظفيها في المصارف، وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

وقال مجلس إدارة نقابة أصحاب ​المستشفيات​ في ​لبنان​، بعد اجتماع طارئ له، إنه "مع تضييق الخناق المالي على المستشفيات من قبل ​المصارف​، واستمرار فرض القيود على حساباتها المالية وسحوباتها النقدية بشكل غير قانوني، والأغرب حجز رواتب موظفيها في المصارف مقابل شروط تعجيزية، تقرر في حال لم تسفر الاتصالات خلال هذا الأسبوع عن حلول إيجابية، اتخاذ خطوات تصعيدية حاولت النقابة مرارا عدم اللجوء إليها، رحمة بالمرضى".

وأكد أن "وضع الأمن الصحي في دائرة الخطر الكبير، لا سيما مع توالي مسلسل إقفال المستشفيات بشكل نهائي بعد إقفال بعض الأقسام فيها، رغم التحذيرات التي أطلقتها النقابة منذ أشهر منبهة من الوصول إليه، في ضوء عدم معالجة الأمور بشكل فعال".