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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لـ فعاليات مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في العاصمة القاهرة مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم سحب قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، بحضور كوكبة من نجوم الكرة الإفريقية وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وتأهلت 8 أندية إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهم، مارومو جالانتس (جنوب أفريقيا)، ريفرز يونايتد (نيجيريا)، اتحاد العاصمة الجزائري، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، ريفرز يونايتد النيجيري، الاتحاد المنستيري (تونس)، يانج أفريكانز (تنزانيا)، الجيش الملكي (المغرب)، بيراميدز (مصر)