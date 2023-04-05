وزير البترول الباكستاني: نقص الاحتياطي وراء العجز عن توفير الغاز

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أعلن وزير الدولة للبترول في باكستان مصدق مالك، أنه لا يمكن توفير الغاز للمستهلكين طوال اليوم على مدار الأسبوع.

واعتبر مصدق في تصريحات أوردتها قناة "جيو نيوز" اليوم أن نقص الاحتياطي من هذه السلعة الاستراتيجية يمثل السبب الرئيسي فى عدم توفيرها على مدار الساعة.

وأشارت "جيو نيوز" إلى أن باكستان تعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة، ومع ارتفاع الطلب وعدم كفاية الإمدادات، أصبحت مسألة تخفيف الأحمال أمرا يتكرر بصورة يومية فى كثير من المناطق بأنحاء البلاد.

وازداد الوضع سوءا خلال شهر رمضان حيث يستهلك الباكستانيون المزيد من الغاز فى الطهى وغيره، خاصة خلال أوقات الإفطار والسحور.

وقال مصدق فى تصريحات للصحفيين في كراتشى، إن الإجراء الخاص بتخفيف الأحمال سوف ينتهى خلال أوقات الإفطار والسحور، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وقال: "لا نستطيع توفير الغاز على مدار الساعة في ظل انخفاض الاحتياطى".

وأكد أنه يتعين مراقبة إمدادات الغاز، مشيرا إلى أنه لن يتم التسامح مع أى إهمال.