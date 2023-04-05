المملكة المتحدة: توقعات بمواجهة البريد الملكي موجة جديدة من الإضرابات

من الممكن أن يواجه "البريد الملكي" في المملكة المتحدة، موجة جديدة من الإضرابات، بعد انهيار المحادثات مع النقابة التي تمثل العاملين في قطاع البريد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المؤسسة المملوكة لشركة "إنترناشونال ديستريبيوشنز سيرفيسز"، قولها اليوم الأربعاء، إنها تشعر بقلق عميق من انتهاء المفاوضات مع نقابة العاملين في قطاع الاتصالات، دون التوصل إلى اتفاق.

وقالت إنها بذلت "جهودا كبيرة" من أجل إنهاء النزاع، بما فى ذلك زيادة نسبتها 10% على مدار ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 1500 جنيه إسترليني (1871 دولارا) للعاملين في خدمات توصيل البريد.

ويشار إلى أن نقابة العاملين في قطاع الاتصالات لديها تفويض من العمال لتنظيم المزيد من الإضرابات خلال الأشهر المقبلة، والإضراب في قطاع الصناعة، والذي استمر بالفعل لما يقرب من عام.

ومع ذلك، قالت النقابة اليوم الأربعاء، إنها مازالت مستعدة للاستمرار في المفاوضات اليوم وغدا، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق.