نيللي كريم تتنازل عن أرضها في الحلقة 14 من مسلسل «عملة نادرة»

عرض مساء اليوم الحلقة الـ14 من مسلسل "عملة نادرة"، والذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة".

يندفع نبيل تجاه عبد الجبار لحمايته اخته نادرة بعد صفعه لها، يقتل مسعود نبيل دفاعا عن والده، تصرخ نادرة باكيه في أخوها نبيل، يفاجئ عبد الجبار من قتل مسعود لنبيل ويحاول إنقاذه متجها به للمستشفى ولكنه يفارق الحياة.

يقوم مسعود بحفر تربه في الصحراء تسع نبيل ويساعده والده، يبوح عبد الجبار لسكينة بما حدث و هو غير راضي وتحاول سكينة تخفيف الأمر، يشعر عبد الجبار بالبرودة وتغطية سكينه، تسأل سميرة بانفعال مسعود عن سبب وجود دماء على ملابسة وينهرها ويطلب منها إعداد "الحمام"، تصرخ نادرة في حجزها وتبكي فراق اخوها نبيل في ألم وحسرة، تذهب الدكتورة أنس لمنزل أم عبيدة لتغير لها على جرحها، تدعوا لها أم عبيدة بسبب رقة قلبها، يطلب عبيدة من أنس أن تطلع على مكتبته التي تحتوي على كتب لـ نجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي وإدريس طه حسين وإحسان عبد القدوس، تخبره أنس أنها اطمأنت أن الأمل موجود.

يبدو أن إسراء ستضع مولودها، تطلب سكينة من الجميع مساعدتها ويرسلون في طلب علاء، بينما تلد إسراء، تجلس أنس مع عبيدة يتحدثون عن أحكام القلب والعقل، يسأل عبد الجبار أنس أين كانت لتقاطعه سكينة وتطلب منها الصعود لمساعدة إسراء، يجلس علاء ويبدو عليه التوتر وهو يدعوا لإسراء، تلد إسراء فتاة وتستغفر سكينة وتحاول إسراء إطلاق زغرودة ولكنها لا تستطيع وتبادر أنس باقي النساء وتزغرد ودميانة ترد عليها و معها باقي النساء.

يرسل عبد الجبار في طلب سكينة ويخبرها بشعوره بالتعب ويرفض إقامة سبوع للمولودة، يخبرها ويبدو عليه اليقين من أمر ما و يخبرها "ان دماء القاتل هي دماء المقتول"، تستغرب سكينة من طريقة حديثة وتطلب منه حانيه أن يترك الأمر على الله ويؤكد لها "أن الحساب يوم الحساب"، "فلاش باك" لنادرة مع بلال في بداية زواجهم ويبدو عليهم الحب والسعادة عودة من "فلاش باك" تصرخ نادرة وترفع رأسها للسماء و"تقول يا رب".

يخبر عصام أبو عصايا والده أنه تأكد من كلامه وأصبح يشك في عمه عطية ويخبره أنه يريد استشارته في شيء، يطلب عبد الجبار من أنس عدم الذهاب لبيت أم عبيدة مره أخرى وتسأله لماذا تكرههم ويخبرها نحن نختلف عنهم، تنظر أنس لوالدها وتسأله وكأنها تعلم "هل ذهبت نادرة لأقاربها بالفعل؟".

يذهب عبد الجبار ومسعود لزيارة نادرة وتستقبلهم بالنهر، يخبرها عبد الجبار أن نبيل بخير ويطلب منها العودة معه للمنزل لتبديل ملابسها ورؤية رضيعها ثم تذهب معه للشهر العقاري لتتنازل عن الأرض، تحتضن نادرة رضيعها يوسف في حنان وشوق، تزور نفيسة إسراء وتطلب منها "حلاوة" المولودة و تطلب منها أموال وتخبرها إسراء عدم مقدرتها، تأخذ نفيسة "غوايش" إسراء الذهب بتبجح يدخل عليهم علاء فتغادر نفيسة ويخبر إسراء أنه لا يرتاح لنفيسة.

تذهب نادرة مع عبد الجبار للشهر العقاري للتنازل عن الأرض و يسألها جرجس موظف الشهر العقاري هل يرغمك أحد على شي؟، يطلب منه عبد الجبار إنهاء عمله في صمت، تمسك نادرة القلم للتوقيع وهي تنظر لعبد الجبار ومسعود وعلاء وكأنها تنتظر حدوث أمر ما.