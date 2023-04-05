الدفاع الإسبانية: سنرسل دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا الشهر الجاري

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت روبلز، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إنه سيتم تأجيل شحن ست دبابات إلى النصف الثاني من أبريل الجاري، بينما بدأت بالفعل إصلاحات لأربع دبابات أخرى لتأهيلها للخدمة.

وتتطلب الدبابات الألمانية الصنع اختبارات الاستعداد للمعركة، حيث إنه لم يتم استخدامها منذ التسعينيات، وتشكل الدبابات المقدمة من إسبانيا ما يقرب من خمس الدبابات التي وعدت بها دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".