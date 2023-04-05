تونس ترفض انتقادات أمريكية لأداء القضاء

أعلنت تونس اليوم الأربعاء، رفضها الانتقادات الأمريكية بشأن أداء المؤسسة القضائية على خلفية التحقيقات التي تجري ضد سياسيين من المعارضة.

وأوضحت الخارجية التونسية في بيان لها، أن تونس مستعدة لدعم علاقات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الاحترام المتبادل، لكن في نفس الوقت تؤكد رفضها التامّ لكل تدخل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسسة القضائية.

وقالت أيضا إن هذا "مبدأ تحرص تونس بدورها على الالتزام به في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة".

وكان قسم شئون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية قد أعرب في تغريدة له على تويتر عن: "القلق حيال اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها".

وأضاف: "نضم صوتنا إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع".

ويقبع سياسيون من جبهة الخلاص الوطني وحزب حركة النهضة الإسلامية وسياسيين آخرين من المعارضة، في السجن للتحقيق في قضايا تآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

وتقول المعارضة، إن التهم ملفقة وذات طابع سياسي كما تتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء.